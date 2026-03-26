Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 stellt sich wegen eines anhaltend schwachen TV-Werbemarktes erneut auf ein herausforderndes Jahr ein. So soll der Konzernumsatz leicht unter dem Vorjahresniveau von 3,68 Milliarden Euro liegen, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Unterföhring bei München mitteilte. Nach einem wohl verhaltenen TV-Werbegeschäft im ersten Halbjahr erwartet das Management in der zweiten Jahreshälfte eine Besserung.