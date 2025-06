Im Kern geht es bei dem Angebot, das auf einen Ausbau der PFF-Beteiligung von 15 auf bis zu 29,99 Prozent abzielt, um einen Machtkampf um Einfluss von Grossaktionären. Der italienische MediaForEurope -Konzern (MFE) der Familie Berlusconi hatte ein Übernahmeangebot zum Erwerb von Aktien in Höhe des gesetzlichen Mindestpreises abgegeben und damit in Höhe von 5,75 Euro - davon 4,48 Euro in bar, den Rest in MFE-Aktien. MediaForEurope kam zuletzt auf knapp 30,1 Prozent der Stimmrechte von ProSiebenSat.1 - ab 30 Prozent muss ohnehin ein Pflichtangebot abgegeben werden./men/mis