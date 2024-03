Wiele sieht weitere negative Aspekte einer Aufspaltung: «Wir wären deutlich weniger handlungsfähig. Wir wären kleiner.» Der Chefaufseher ergänzte: «Und es könnte sein, dass die Schulden, die im Unternehmen verbleiben, so hoch sind, dass der eigentliche Wert des Unternehmens abzüglich der Schulden so gering ist und dass der Aktienkurs so niedrig wäre, dass das Unternehmen fast nicht mehr handelbar wäre oder potenziell die Gefahr einer Übernahme zu einem zu niedrigen Preis gross wäre.» Auch das abgespaltene Unternehmen wäre aus Wieles Sicht an der Börse nicht lebensfähig.