Die MFE-Forderung liege nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat nicht im Interesse aller übrigen Aktionärinnen und Aktionäre, teilte der Medienkonzern zudem am Mittwoch in Unterföhring bei München mit. Am 30. April ist die Hauptversammlung. Dort stimmen die Aktionäre über alle Anträge ab, auch die von Media for Europe (MFE).