Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 verhandelt mit seinem Partner General Atlantic über eine Komplettübernahme des E-Commerce-Geschäfts NuCom und der ParshipMeet Group. Für den Erwerb der Minderheitsbeteiligungen des Finanzinvestors könnte ProSiebenSat.1 als Gegenleistung eine Pflichtwandelanleihe ausgeben oder eigene Aktien an ihn übertragen, wie das SDax-Unternehmen am Mittwochabend in Unterföhring mitteilte.