Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat im abgelaufenen Jahr noch weniger verdient als zuletzt schon befürchtet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) belaufe sich voraussichtlich auf 405 Millionen Euro, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montagabend mit. Mitte November hatte der Konzern seine Erwartungen bereits am oberen Ende der Prognosespanne um 20 Millionen Euro gesenkt. Nun wurde nicht einmal mehr das angepeilte untere Ende von 420 Millionen Euro erreicht. Der Aktienkurs von ProSiebenSat.1 gab in einer ersten Reaktion leicht nach. Der Münchener Konzern ist seit Kurzem in der Hand der italienischen Medienholding MFE, die rund drei Viertel der Anteile hält.