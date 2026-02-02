Die Ergebnisentwicklung reflektiere das herausfordernde Marktumfeld in Deutschland, hiess es in der Mitteilung weiter. Es sei weiterhin durch einen branchenweiten Rückgang der Investitionen in TV-Werbung geprägt. Dies habe sich auch im vierten Quartal, dem für das Unternehmen wichtigsten Quartal, belastend auf das TV-Werbegeschäft von ProSiebenSat.1 ausgewirkt. Der Umsatz sank bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen um zwei Prozent auf 3,68 Milliarden Euro. Experten hatten mit etwas mehr gerechnet. Erfreulich war, dass die Netto-Finanzverschuldung von 1,51 Milliarden Euro 2024 auf 1,34 Milliarden Euro reduziert wurde. Das gesamte Zahlenwerk will ProSiebenSat.1 am 26. März vorstellen./he/zb
(AWP)