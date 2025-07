Bei ProSiebenSat.1 tobt seit einiger Zeit ein Machtkampf zwischen den Grossaktionären aus Italien und Tschechien. Erst am Montag hatte die Holding der Berlusconi-Familie ihr Angebot erhöht. Die Barkomponente von 4,48 Euro je Aktie bleibe unverändert, teilte die italienische MediaForEurope (MFE) am Montag in Mailand mit. Erhöht wurde der Aktienteil. MFE bietet nun zusätzlich 1,3 eigene Aktien, nach ursprünglich 0,4 Aktien.