Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 wird für das laufende Jahr aufgrund des weiter schwierigen Werbemarktes pessimistischer und senkt seinen Jahresausblick. Wie das im SDax gelistete Unternehmen am Dienstag mitteilte, wird der Konzernumsatz unter Berücksichtigung des Verkaufs von des Vergleichsportals Verivox nun bei 3,65 bis 3,80 Milliarden Euro erwartet, nach zuvor 3,85 Milliarden plus/minus 150 Millionen Euro. Im Vorjahr lag der Konzernumsatz bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen bei 3,77 Milliarden Euro.