Für 2024 rechnet ProSiebenSat.1 zwar weiterhin mit einem bereinigten Ebitda auf Vorjahresniveau. Durch den unerwartet deutlichen Anstieg im vierten Quartal fällt diese Grösse aber auch im Gesamtjahr höher aus als bisher gedacht. So erwartet das Unternehmen 2024 nun ein bereinigtes Ebitda von 525 bis 625 Millionen Euro. Den vollständigen Geschäftsausblick will das Unternehmen wie geplant am 7. März vorlegen.