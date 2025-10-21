Zudem tritt Markus Breitenecker, bisher Chief Operating Officer, mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurück. Die Position soll auf Vorstandsebene nicht neu besetzt werden. Der Führungswechsel unterstreiche das Ziel, die strategische Transformation von ProSiebenSat.1 weiter zu beschleunigen, so der Medienkonzern.