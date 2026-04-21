Angesichts des Verkaufs von Studio71 US werde im laufenden Geschäftsjahr mit einem moderaten Rückgang des Konzernumsatzes (2025: 3,675 Mrd Euro) gerechnet. Bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen gehe ProSiebenSat.1 aber weiterhin von einem leichten Wachstum aus. Zudem sei auch weiterhin mit einem hohen Anstieg des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie einer stabilen Entwicklung der Netto-Finanzverschuldung zu rechnen.