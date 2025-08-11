Prosus-Chef Fabricio Bloisi zeigte sich erfreut über die «rasche Genehmigung» der Übernahme von Just Eat Takeaway seitens der EU-Kommission. Alle erforderlichen Genehmigungen lägen nun vor. Die Annahmefrist für das Angebot ende am 1. Oktober zum Handelsende. Prosus bietet dafür wie bereits bekannt pro Aktie 20,30 Euro in bar. Insgesamt würde die Übernahme damit 4,1 Milliarden Euro kosten. Derzeit sieht das Angebot eine Annahmeschwelle von 80 Prozent vor, die im Gegenzug auf einen Verzicht auf ein Herausdrängen der Minderheitsaktionäre («Squeeze-Out») auch noch wegfallen kann./men/he