Grossaktionär Prosus verringert seine Beteiligung an Delivery Hero weiter. Die Internet-Beteiligungsholding habe rund 15,2 Millionen Aktien des im MDax gelisteten Essenslieferdienstes an den in Hongkong ansässigen Investor Aspex Management verkauft, teilte das Unternehmen am Montag in Amsterdam mit. Dies entspreche einer Beteiligung von rund fünf Prozent. Für die Aktie von Delivery Hero ging es zuletzt um fast zehn Prozent auf 21,97 Euro nach oben.