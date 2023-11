Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus will ihr E-Commerce-Portfolio mit Unternehmen wie Delivery Hero und Flink noch schneller profitabel machen als gedacht. Wie die Tochter des Naspers-Konzerns am Mittwoch in Amsterdam mitteilte, sollen die E-Commerce-Unternehmen zusammengenommen bereits im zweiten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2024 (per Ende März) einen operativen Gewinn abwerfen. Die Konzernführung um Interimschef Ervin Tu hatte sich bislang noch ein Halbjahr mehr dafür eingeräumt. Der Manager hatte Mitte September den Posten vom langjährigen Chef Bob van Dijk übernommen, der überraschend gegangen war.

29.11.2023 08:15