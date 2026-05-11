Der Verkaufspreis liegt laut Mitteilung bei 22 Euro je Anteilsschein, zehn Prozent mehr als beim vergangenen Verkauf von viereinhalb Prozent an den US-Fahrdienstleister Uber Mitte April. Zudem liegt er gut zehn Prozent über dem Schlusskurs der Delivery-Hero-Aktie am Freitag. Insgesamt fliessen Prosus durch die Veräusserung rund 335 Millionen Euro zu.
Durch das Geschäft steigt der Anteil von Aspex an Delivery Hero auf rund 14 Prozent, während die Beteiligung von Prosus auf etwa 17 Prozent sinkt.
Grossaktionär Prosus hatte sich im August bereiterklärt, seine Beteiligung an Delivery Hero deutlich zu senken, um die Zustimmung der EU-Behörden für die Übernahme des Delivery-Hero-Rivalen Just Eat Takeaway zu erhalten./err/mne/mis
(AWP)