Die grossen Nachrichtensender CBS News, ABC News, CNN und NBC News haben sich ebenfalls geweigert, die Vorgaben des Verteidigungsministeriums - das die US-Regierung neuerdings «Kriegsministerium» nennt - zu akzeptieren. Die neuen Anforderungen des Pentagons schränkten «die Fähigkeit von Journalisten ein, die Nation und die Welt über wichtige Fragen der nationalen Sicherheit auf dem Laufenden zu halten», kritisierten die Sender in einer gemeinsamen Mitteilung mit Fox News am Dienstag./nak/DP/stk