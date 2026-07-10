Sie kritisieren den hohen Energie- und Wasserbedarf des Datenzentrums heftig, das gemäss der Gruppe fast so viel Strom wie der gesamte Kanton Schaffhausen benötige. Zudem drohe der Region Klettgau durch den zusätzlichen Verbrauch von etwa 55'000 Kubikmetern Wasser pro Jahr eine Verknappung. Die Region Schaffhausen würde sich zu einem Hotspot für Datenzentren entwickeln, befürchteten die Aktivisten.