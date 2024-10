Die Polizei hat die Besetzung zweier Bagger in unmittelbarer Nähe der Tesla -Autofabrik in Grünheide beendet. Nach Angaben eines Polizeisprechers holten Beamte vier Aktivisten von den Baggern und nahmen sie vorläufig in Gewahrsam, um ihre Personalien festzustellen. Es handele sich um vier junge Männer, alle unter 30, hiess es. Verletzt wurde niemand. Zudem untersuchte die Polizei die Arbeitsgeräte nach möglichen Schäden. Geprüft wird auch, ob die Besetzer Straftaten begingen.