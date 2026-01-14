Regierungsvertreter warfen der 37-Jährigen vor, sie habe versucht, den Beamten zu überfahren. Videoaufnahmen des Vorfalls zeigen jedoch, dass der Beamte seitlich neben dem Fahrzeug stand, als dieses von ihm wegfuhr und der Schuss fiel. Der Vorfall löste Proteste aus und sorgte in mehreren Städten für Anspannung.