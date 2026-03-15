Kuba steckt derzeit in einer der schwersten Wirtschaftskrisen seit der Revolution unter Fidel Castro 1959. Immer wieder kommt es zu stundenlangen Stromausfällen, selbst staatlich subventionierte Grundnahrungsmittel sind knapp. Havanna führt die Krise vor allem auf das seit mehr als 60 Jahren bestehende US-Handelsembargo zurück. Zugleich erhöhte die Regierung von US-Präsident Donald Trump zuletzt den Druck auf die Insel: Nach der Gefangennahme des venezolanischen autoritären Präsidenten Nicolás Maduro und Massnahmen gegen Öllieferungen aus dem verbündeten Land brachen wichtige Lieferungen nach Kuba weitgehend weg und verschärften die Energiekrise zusätzlich./ppz/DP/zb