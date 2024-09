In mehreren Städten in Deutschland haben Beschäftigte der zum Verkauf stehenden Deutsche-Bahn-Logistiktochter DB Schenker bei Mahnwachen für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Unter anderem in München, Frankfurt, Stuttgart, Mannheim, Düsseldorf, Hamburg und Bremen folgten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Aufruf des Gesamtbetriebsrats. Für rund 15 Minuten liessen sie zur Mittagszeit die Arbeit ruhen, um sich der Kundgebung anzuschliessen.