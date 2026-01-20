Die Entwicklungen im Nachbarland könnten auch innenpolitische Konsequenzen für die Türkei haben, die sich in einem Friedensprozess mit der PKK befindet. Schon in der Vergangenheit hatten Kämpfe in den Kurdengebieten zu Unruhen in der Türkei geführt. Hatimogullari warf der türkischen Führung vor, den Friedensprozess zu gefährden. Einerseits nenne diese die Kurden in der Türkei ihre Brüder, andererseits unterstützten sie die Operationen in Syrien.