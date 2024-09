Die Standorte des Automobilzulieferers ZF in Saarbrücken und Neunkirchen-Wellesweiler werden sich am Dienstag (10.9.) an einem bundesweiten Aktionstag beteiligen. Das kündigten Gewerkschafter der IG Metall und des Betriebsrates auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur an. Sie wollen damit auf den geplanten Personalabbau bei dem Unternehmen reagieren.