Neben den Protesten in Los Angeles demonstrieren Menschen auch in weiteren Städten der USA gegen die US-Migrationspolitik. «Tausende Menschen» hätten am Montag (Ortszeit) in San Francisco überwiegend friedlich an den Kundgebungen teilgenommen, schrieb etwa die Polizei der US-Westküstenmetropole auf der Plattform X. Lediglich am Abend sei es zu kleineren Zwischenfällen gekommen.