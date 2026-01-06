Kritik folgte prompt. Was geschehe mit den Einnahmen aus dem Ölexport, fragte ein Autor in einem Kommentar des Onlineportals Emtedad. «Haben die Menschen das Recht, von diesem Vermögen zu profitieren, oder sollen ihre Tische weiterhin kleiner werden, damit sich die Zentrifugen weiterdrehen?» Kritiker werfen der Führung seit Langem vor, die Staatseinnahmen in Militär und Atomprogramm zu stecken, statt in die Bevölkerung zu investieren.