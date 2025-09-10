Dem Innenministerium zufolge wurden gut 470 Menschen festgenommen, etwa 200 davon im Raum Paris. Dort versuchten Demonstranten unter anderem, in den Bahnhof Gare du Nord einzudringen. An einer Hausfassade in der Hauptstadt kam es zu einem Brand. Wegen der aufgeheizten Stimmung wurde ein grosses Einkaufscenter im Zentrum geschlossen. An Oberschulen, Busdepots und Strassen errichteten Demonstranten Blockaden. Am frühen Abend zählten die Ordnungskräfte demnach 175.000 Beteiligte bei Versammlungen und Blockaden. Die Gewerkschaft CGT sprach von knapp 250.000 Menschen. Medien berichteten von Aktionen etwa in Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse und Rennes.