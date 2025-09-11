Die ersten Reaktionen auf seine Ernennung aus dem linken Lager und von Le Pens Rechtspopulisten fielen negativ aus. Viele von ihnen wollen einen grundlegenden Politikwechsel und stören sich daher an Lecornus Nähe zu Macron. Auch an sie dürfte der neue Premier sich mit seinem Bekenntnis zur Veränderung gerichtet haben, um so notwendige Unterstützung etwa bei den Sozialisten zu finden./rbo/DP/zb