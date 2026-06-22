Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 nimmt auch im Westjordanland die Gewalt zu. Die israelische Armee geht dort immer wieder mit Grosseinsätzen gegen militante Palästinenser vor. Binnen zweieinhalb Jahren sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah mehr als 1.000 Palästinenser im Westjordanland getötet worden. Gleichzeitig kommt es verstärkt zu Gewalt radikaler Siedler gegen Palästinenser.