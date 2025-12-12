Es sei für die Beschäftigten und die Gewerkschaften nicht akzeptabel, dass Novartis in den USA Investitionen von über 18 Milliarden Franken plane und in Stein über die Hälfte der 1400 Arbeitsplätze verschwinden lasse. Die Gewerkschaften schreiben von einem Abbau von über 700 Stellen, Novartis hatte in ihrer Mitteilung von Ende November von etwa 550 Festanstellungen geschrieben.