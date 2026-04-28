Bei der für nächste Woche geplanten Abstimmung sind für einen Sturz der Regierung mindestens 232 Stimmen der insgesamt 463 Abgeordneten und Senatoren notwendig. Es wird davon ausgegangen, dass der Misstrauensantrag angenommen wird. Zwar haben PSD und AUR zusammen nur 219 Mandate. Die restlichen Stimmen dürften jedoch aus Splitterfraktionen oder von Parteilosen kommen, hiess es von Experten. Drei kleine extrem rechte Oppositionsparteien haben zusammen 41 Mandate.