Der Prozess gegen den österreichischen Investor René Benko ist am Landgericht Innsbruck fortgesetzt worden. Zunächst sollen mehrere Zeugen befragt werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 48-jährigen Ex-Milliardär vor, seine Gläubiger geschädigt zu haben. Er habe einen Betrag von rund 660.000 Euro durch eine Mietkostenvorauszahlung und durch eine Schenkung an seine Mutter vor den Gläubigern in Sicherheit gebracht.