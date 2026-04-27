Zu Beginn stellten die drei Richter der Strafkammer des Bundesstrafgerichts fest, dass die Hauptangeklagte und ihr Mitangeklagter, der angeblich als Strohmann fungiert hatte, nicht anwesend waren. Das Gericht legte vier Möglichkeiten dar, wie aufgrund der Abwesenheit der Angeklagten weiter verfahren werden kann. Es wurde die Option genannt, die Verhandlung auf den 4. Mai zu vertagen.