Vor Gericht sagte er nach Angaben der oppositionellen Zeitung «Cumhuriyet», die Anklageschrift habe nicht der Staatsanwalt geschrieben, sondern jemand «der wusste, dass ich ihn bei der nächsten Wahl besiegen werde.» Die Verhandlung wurde demnach unter anderem von Imamoglus Ehefrau, seinem Sohn und Universitätsfreunden verfolgt. Der nächste Prozesstag wurde für den 20. Oktober angesetzt.