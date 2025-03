In Südfrankreich hat der Prozess um einen riesigen Immobilienskandal mit einem Schaden von rund einer Milliarde Euro begonnen. Wegen bandenmässigen Betrugs stehen 14 Angeklagte und ein Unternehmen in Marseille vor Gericht. Sie sollen Immobilien als quasi sich selbst finanzierend angepriesen haben, Banken die Kreditaufnahme bei weiteren Instituten verschwiegen und etliche Kunden durch Wertüberschätzung in Schulden getrieben haben. Ihnen drohen bis zu zehn Jahre Haft und eine Million Euro Geldbusse. Mehr als 750 Menschen treten in dem Verfahren als Nebenkläger auf.