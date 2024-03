In Wirklichkeit waren Petrosaudi und die von ihr kontrollierten Unternehmen auf den Cayman-Inseln und in Turkmenistan kaum mehr als leere Hüllen. Durch ein geschicktes Geflecht aus Lügen und Halbwahrheiten sollen die Angeklagten den Verwaltungsrat des Fonds davon überzeugt haben, dass Petrosaudi Lizenzen für Ölfelder in Turkmenistan und Argentinien besitzt.