Ein ineffizienter Informationsaustausch zwischen EU-Behörden erschwert aus Sicht des Europäischen Rechnungshofs den Kampf gegen Betrug mit EU-Geldern. Die Prüferinnen und Prüfer in Luxemburg bemängeln in einem Sonderbericht das Meldesystem von Verdachtsfällen an die Anti-Betrugsbehörde Olaf und die Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA). Die beiden Behörden sind für den Schutz der finanziellen Interessen der EU zuständig. Der Rechnungshof fordert ein neues System, um Untersuchungen zu vereinfachen und den Verwaltungsaufwand zu minimieren.