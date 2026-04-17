Dekra wurde vor etwas mehr als 100 Jahren gegründet - mit dem Ziel, die Sicherheit im Strassenverkehr durch Fahrzeugüberprüfungen zu gewährleisten. Heute versteht sich das Unternehmen als weltweit grösste Expertenorganisation in den Bereichen Prüfung, Inspektion und Zertifizierung. Wichtiger werden aber neben klassischen Aufgaben, Zukunftsfelder wie beispielsweise Prüfung und Zertifizierung von funktionaler Sicherheit, Cybersicherheit und KI in einem Paket. Der «Digital Trust» genannte Bereich solle den Kunden helfen, Produktinnovationen schneller auf den Markt zu bringen und Sicherheitsrisiken zu minimieren, teilte Linsenmaier weiter mit. Gleichfalls sollen die Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit ausgebaut werden.