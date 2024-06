Die Immobiliengesellschaft PSP will bei Käufen von neuen Objekten gemäss ihrem CEO Roberto Balzarini nach wie vor «sehr selektiv beziehungsweise opportunistisch» vorgehen. Bei Geschäftsimmobilien an zentralen Lagen gebe es wenig Verkaufsdruck und damit auch «eher wenig Gelegenheiten», sagte er in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» (Online-Ausgabe). Eher zu Verkäufen komme es in peripheren Lagen.