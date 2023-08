Der Liegenschaftsertrag stieg um 3,5 Prozent auf 163,3 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Fokus auf Geschäftsflächen an zentralen Lagen in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren zahlte sich für PSP damit aus. Ende Juni seien von den 2023 auslaufenden Mietverträgen bereits 68 Prozent erneuert worden.