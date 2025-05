Allerdings wurden vier Liegenschaften in Genf und die Liegenschaft «Löwenbräu Red» in Zürich zu Entwicklungsliegenschaften umklassifiziert. Während die Immobilien in Genf für rund 21 Millionen Franken renoviert und modernisiert würden, soll das 2013 erstellte Bürogebäude «Löwenbräu Red» zu Serviced Apartments umgenutzt werden. Nach solchen Apartment-Angeboten bestehe in der Stadt Zürich eine rege Nachfrage. Die Baueingabe sei für das dritte Quartal 2025 vorgesehen.