Grosse Nachfrage an Primelagen in Zentren

Der Vermietungsmarkt in dem für PSP relevante Segment (Qualitätsliegenschaften an zentralen Lagen in den wichtigsten Wirtschaftszentren) sei derweil zufriedenstellend gewesen. Dabei sei die Nachfrage nach attraktiven Mietflächen in Genf und Zürich dynamisch. Bei älteren Büroliegenschaften an B- und C-Lagen sowie Non-Food-Retail-Flächen sei der Markt jedoch herausfordernd. Weiterhin werde Basel von einem Überangebot an Büroflächen geprägt.