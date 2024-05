In den Wirtschaftszentren Zürich und Genf sei die Nachfrage nach Mietflächen nach wie vor intakt, wogegen sich der Markt für ältere Büroliegenschaften an weniger guten Lagen und jener für Non-Food-Detailhandelsflächen an sekundären Lagen herausfordernd entwickle, so PSP zur Marktlage. Derweil sei der Berner Vermietungsmarkt stabil und jener in Basel schwieriger.