PSP sieht sich gut gerüstet, um auch Immobilien zu kaufen, wenn diese wertsteigernd seien. Derzeit wächst das Unternehmen allerdings vor allem durch eigene Entwicklungsprojekte wie beispielsweise in Genf, Lausanne und Zürich. Hier will PSP bis 2027 insgesamt rund 101 Millionen Franken in Sanierungen und Umbauten investieren. Daraus erhofft sich die Gesellschaft zusätzliche Mieteinnahmen von gut 14 kann Millionen. Beim «Richtipark» in Wallisellen wurde mit der Änderung des Zonenplans eine wichtige Hürde genommen.