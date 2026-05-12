Zudem gab es Nachrichten zu zahlreichen laufenden Projekten. So wurde beispielsweise das «Löwenbräu Red», für das eine Umnutzung zum Hotel geplant ist, neu bewertet. Daraus ergab sich eine positive Marktwertanpassung von 13,5 Millionen Franken. Zudem wurde die Anlageliegenschaft Igeldweid 1 in Aarau verkauft und zwei weitere Liegenschaften in Bern und Genf wurden in das Entwicklungsportfolio umklassifiziert.