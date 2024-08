Höherer Portfoliowert

Der Bilanzwert des Immobilienportfolios betrug per 30. Juni 9,7 Milliarden Franken (Ende 2023: 9,6 Mrd.) und die Leerstandsquote belief sich auf 4,0 Prozent (Ende 2023: 3,6 Prozent) . Das Portfolio umfasste 157 Anlageliegenschaften, zwei Areale und acht Entwicklungsliegenschaften. Dabei kaufte PSP in der Berichtsperiode eine Geschäftsliegenschaft in Genf für 58 Millionen und verkaufte sechs kleinere Anlageimmobilien für 82,5 Millionen.