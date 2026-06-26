Infolge des Verkaufs erhöht die Immobiliengesellschaft ihr EBITDA-Ziel für das Geschäftsjahr 2026 auf 335 Millionen Franken, nach bisher 310 Millionen Franken. Zum Anstieg trägt der Richtipark-Verkauf mit einem EBITDA-Beitrag von 40 Millionen Franken bei, während die Verschiebung des Verkaufs eines anderen Entwicklungsobjekts das EBITDA-Ziel um 15 Millionen Franken reduziert. «Für das Jahr 2026 sind keine weiteren Verkäufe von Entwicklungsprojekten vorgesehen», schrieb PSP weiter.