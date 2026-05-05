Im ambulanten Bereich nahmen die Kosten für psychische Behandlungen bei bis 18-jährigen Jungen zum ersten Mal stärker zu als bei Mädchen, nämlich um 8,9 gegenüber 4,9 Prozent. Zwischen 2012 und 2023 war das jährliche Kostenwachstum bei den Mädchen im Schnitt fast doppelt so hoch wie bei den Jungen.