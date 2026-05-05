Hospitalisierung stabil

Bei der Anzahl Menschen, die in psychiatrischen Kliniken und Abteilungen hospitalisiert wurden, fielen die Alters- und Geschlechtsunterschiede ebenfalls beträchtlich aus. So betrug die Hospitalisierungsrate bei Kindern und Jugendlichen weniger als die Hälfte der Rate bei Erwachsenen. Und bei den bis 18-Jährigen war die Rate bei den Mädchen seit 2021 mehr als doppelt so hoch wie jene der Jungen.