Neuer Eigentümer plant Ausbau

Visionedgeone habe sich langfristig und für mindestens fünf Jahre verpflichtet, sagte Bacher weiter. Der Investor besitzt mit Inurba Mobility bereits einen Veloverleiher, der unter anderem in Frankreich, Finnland und Polen aktiv ist. Erhofft werden Synergien bei Technologie, Vertrieb und Betrieb.