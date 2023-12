Seine Angehörigen listeten in der Todesanzeige, die an das Branchenportal persoenlich.com geschickt wurde, Studers «Leitwährung» auf: Neugierde, Wahrhaftigkeit, Fairness und Transparenz. Sein wacher Geist und sein breites Wissen werde in bester Erinnerung behalten, schrieben sie.